Самую качественную водку назвали в Роскачестве

Сегодня, 10:19

Анна Лисова

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Самую качественную водку назвали в Роскачестве

В Роскачестве сравнили дешевую и дорогую водку, представленную на российском рынке. 

Проверка показала, что продукция, образцы которой были отобраны, безопасна. Допустимые номы по содержанию токсичных веществ и метанола в изучаемых образцах не превышены. 

Всего было изучено 23 товара от 14 производителей. Исследовалась водка сорта «люкс» либо «альфа». Эксперты анализировали образцы по 30 параметрам качества и безопасности. Образцы, которые проверялись, были изготовлены в России по ГОСТу. 

По результатам исследования Роскачество сообщило, что все товары были безопасными и соответствовали требованиям Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Проверяемые образцы изготовлены на основе пищевого спирта, не содержали денатурирующие вещества и фурфурол. Во всех образцах уровень метанола был ниже допустимой границы. 

Как показала проверка,  продукция, которая была отобрана для изучения, соответствовала заявленной крепости. 

Закупочная стоимость исследованных образцов составила от 200 руб. до 1 тыс. 554 руб. за бутылку 0,5 л. Но, отмечают эксперты, никакой существенной разницы между дорогой и дешевой водкой выявлено не было. 

Отметим, в 2021 году цена на водку вырастет, после чего минимальная цена за 0,5 л  водки не будет ниже 243 рублей. Сейчас же минимальная цена бутылки водки объемом в 0,5 л. установлена на уровне 230 рублей. 

 

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