Минтруд России предложил увеличить единовременные пенсионные выплаты

Сегодня, 19:24

Александр Зуев

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Минтруд России предложил увеличить единовременные пенсионные выплаты

Минтруд предложил увеличить планку минимального размера пенсионных накоплений, при котором они будут выплачиваться  ежемесячно и пожизненно. В связи с этим ведомство направило соответствующий документ в Пенсионный фонд на проработку. Как сказано в документе, необходимо  рассмотреть возможность изменения условий для единовременной выплаты пенсионных накоплений. Минтруд предлагает единовременную выплату в том случае, если назначенная накопительная пенсия не превышает 20 % МРОТ.

Но в НПФ выступают против подобных изменений, так как они увеличат объем единовременных выплат, что негативно отразится на показателях фондов и на клиентах.

Напомним: сейчас пенсионные накопления могут выплачиваться либо единовременно при достижении старого пенсионного возраста, либо в виде пенсии. В этом случае все накопления делятся на ожидаемый период выплаты пенсии. Этот показатель с каждым годом все больше, а значит пенсия – все меньше.

На сегодня россиянам выплачивается пожизненная накопительная пенсия в том случае, если у них на счете имеется достаточно средств для того, чтобы ежемесячные выплаты превышали 5% по отношению к размеру совокупных пенсионных выплат. 

Сейчас размер средней пенсии составляет около 15 тыс. рублей,  пишет klerk.ru.  Для назначения пожизненной накопительной пенсии она должна превышать 750 рублей. Другим словами, пенсионеру необходимо иметь около 200 тыс. рублей на счете. МРОТ сейчас составляет 12 130 рублей.

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