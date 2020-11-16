Минтруд России предложил увеличить единовременные пенсионные выплаты

Минтруд предложил увеличить планку минимального размера пенсионных накоплений, при котором они будут выплачиваться ежемесячно и пожизненно. В связи с этим ведомство направило соответствующий документ в Пенсионный фонд на проработку. Как сказано в документе, необходимо рассмотреть возможность изменения условий для единовременной выплаты пенсионных накоплений. Минтруд предлагает единовременную выплату в том случае, если назначенная накопительная пенсия не превышает 20 % МРОТ.

Но в НПФ выступают против подобных изменений, так как они увеличат объем единовременных выплат, что негативно отразится на показателях фондов и на клиентах.

Напомним: сейчас пенсионные накопления могут выплачиваться либо единовременно при достижении старого пенсионного возраста, либо в виде пенсии. В этом случае все накопления делятся на ожидаемый период выплаты пенсии. Этот показатель с каждым годом все больше, а значит пенсия – все меньше.

На сегодня россиянам выплачивается пожизненная накопительная пенсия в том случае, если у них на счете имеется достаточно средств для того, чтобы ежемесячные выплаты превышали 5% по отношению к размеру совокупных пенсионных выплат.

Сейчас размер средней пенсии составляет около 15 тыс. рублей, пишет klerk.ru . Для назначения пожизненной накопительной пенсии она должна превышать 750 рублей. Другим словами, пенсионеру необходимо иметь около 200 тыс. рублей на счете. МРОТ сейчас составляет 12 130 рублей.