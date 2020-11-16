В Госдуме РФ заявили о банкротстве пенсионной системы

Сегодня, 15:24

Анна Лисова

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В Госдуме РФ заявили о банкротстве пенсионной системы
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов

О банкротстве пенсионной системы России заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

По его словам, попытка спасти пенсионную систему, запустив специальные фонды, провалилась. В итоге у людей пенсионная система отнимает до 22%, а достойные пенсии в России получают единицы. Стоит отметить, что богатые платят в Пенсионный фонд лишь 10% от доходов, но РАНГиГС это предпочитает лишний раз не оглашать, передает regnum.ru.

Миронов подчеркнул, что неэффективность нынешней пенсионной системы уже доказана годами обнищания пенсионеров. При этом любые попытки ее реанимировать результата положительного так и не дали. И одна из основных проблем в том, что исправлять проблему маленьких пенсий предлагают исключительно за счет самих пенсионеров, нынешних и будущих.

Поэтому Миронов предложил, чтобы пенсии вновь платились из бюджета. Он считает правильным, чтобы вычеты из доходов работающих граждан на их пенсии поступали в бюджет.

«Во-первых, это снизит риски от неэффективного инвестирования пенсионных накоплений, во-вторых, срежет все нецелевые расходы, включая оплату дворцов и раздутого штата ПФР. Наконец, это даст пенсионерам хоть какие-то твердые гарантии», — заявил Миронов.

Отметим, исследование РАНГХиГС показало, что повышение пенсионного возраста не будет способствовать росту реальных доходов пенсионеров. И с 2030 года в течение 20 лет соотношение пенсий и зарплат упадет до 27% с 34%.

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