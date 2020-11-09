Экономисты спрогнозировали, что доллар в ноябре опустится до 74 рублей

Сегодня, 12:44

Анна Лисова

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Экономисты спрогнозировали, что доллар в ноябре опустится до 74 рублей

В ближайшее время рубль снова начнет укрепляться, уверена экономист Наталья Мильчакова.

Она сообщила, что ослабление позиций доллара будет наблюдаться до конца осени, и в декабре. И на фоне удешевления доллара российская валюта перейдет к росту, передает ИА  DEITA.RU

По прогнозам Мильчаковой, уже в ноябре американская валюта может подешеветь до отметки в 75 рублей.

Но при этом существует и вероятность того, что жесткая позиция Джозефа Байдена касательно России может все же способствовать тому, что валюта США будет торговаться в районе 80 рублей. 

А вот аналитик Артем Деев прогнозирует снижение доллара к 74 рублям. По его мнению, сейчас валютный рынок после долгого периода негатива ищет поводы для оптимизма. 

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов сообщил, что наиболее вероятным считает прогноз, когда доллар останется в диапазоне 76-80 рублей, а евро будет торговаться в диапазоне 89-93 руб. 

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