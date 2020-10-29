Алла Пугачева из-за наркотиков не дает племяннику Владу общаться с сыном

71-летняя Примадонна российской эстрады заняла жесткую позицию по отношению к своему родному племяннику, запрещая Владиславу общаться со своим родным 9-летним сыном. Об этом заявила жена племянника Гузель, которая добавила, что ее супруг уже давно не принимает наркотики, и является примерным членом общества, информирует «StarHit».

Как стало известно, Алла Борисовна несколько лет назад запретила своему родному племяннику приближаться к своему малолетнему сыну. Причиной такого жесткого решения стало увлечение Влада наркотическими веществами, которые он принимал со своей первой женой и матерью Евгения. Напоминаем, что Владислав является сыном родного брата Пугачевой — Евгения, который умер много лет назад. Алла Борисовна принимает самое активное участие в жизни своего внучатого племянника, и решила спасти малолетнего ребенка, запретив его отцу осуществлять любые контакты с сыном. И даже сейчас, когда Владислав женат второй раз на Гузель, давно завязал с наркотиками и прошел курс реабилитации, Примадонна не позволяет отцу видеться с сыном Евгением, хотя у Владислава во втором браке появился второй ребенок, и он показывает себя как примерный семьянин и отец.

«Алла сформировала под себя моего старшего сына. Да, он ни в чем не нуждается, но он лишен моей отцовской любви. Мой сын сейчас уже и не подозревает, кто его родной отец, потому что его отдали в приемную семью. Я давно исправил ошибки молодости, не прикасаюсь к наркотикам уже много лет, но Алла Борисовна так и не простила меня, и не позволяет мне видеться с родным сыном», - сказал племянник Примадонны Владислав.

Известно, что на данный момент 9-летний Женя живет в семье водителя Аллы Пугачевой, и полностью обеспечен материальным достатком.

«Мы особо не стремимся общаться с Аллой Борисовной, и ни в коем случае не претендуем на какую-то материальную обеспеченность с ее стороны. Однако отцу просто необходимо общаться со своим родным сыном, неправильно, когда ребенок даже не знает, кто его настоящий отец», - сказала жена Владислава, Гузель.

Недавно у пары родилась девочка, которую семья назвала Евгенией в честь старшего сына и родного брата Примадонны. Возможно, этот факт смягчит сердце Примадонны, и она позволит своему родному племяннику воссоединить родственные узы с собственным сыном.