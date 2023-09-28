56-летний Филипп Киркоров снова сменил имидж

Появившийся на мероприятии, посвященном 18-летию сотрудничества Димы Билана и продюсера Яны Рудковской, Филипп Киркоров в очередной раз удивил присутствующих новой прической. Певец коротко остригся и окрасил волосы в пепельный цвет.

Как известно, несколько месяцев назад Киркоров сделал пластическую операцию. Певец решился на этот шаг, так как его удручали фото с пляже, на которых он выглядел непривлекательно. Король российской поп-музыки ревностно относится к своей внешности, поэтому принял решение лечь под нож звездного хирурга Тимура Хайдарова. Доктор поработал над лицом и позвоночником певца и проделал серьезную операцию на его животе, а также при помощи аппарата сформировал кубики пресса. Таким образом, 56-летний артист, который еще недавно страдал от лишнего веса, превратился в статного мужчину с рельефным торсом. Теперь Филипп может, не стеснясь, раздеваться на пляже, демонстрируя свое великолепное тело.

Автор текста: Александр Зуев

Информационное агентство «Что происходит»