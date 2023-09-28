56-летний Филипп Киркоров снова сменил имидж

Сегодня, 18:19

Image 16+
56-летний Филипп Киркоров снова сменил имидж
Фото из открытых источников

Появившийся на мероприятии, посвященном 18-летию сотрудничества Димы Билана и продюсера Яны Рудковской, Филипп Киркоров в очередной раз удивил присутствующих новой прической.  Певец коротко остригся и окрасил волосы в пепельный цвет. 

Как известно, несколько месяцев назад Киркоров сделал пластическую операцию. Певец решился на этот шаг, так как его удручали фото с пляже, на которых он выглядел непривлекательно. Король российской поп-музыки ревностно относится к своей внешности, поэтому принял решение лечь под нож звездного хирурга Тимура Хайдарова. Доктор поработал над лицом и позвоночником певца и проделал серьезную операцию на его животе, а также при помощи аппарата сформировал кубики пресса. Таким образом, 56-летний артист, который еще недавно страдал от лишнего веса, превратился в статного мужчину с рельефным торсом. Теперь Филипп может, не стеснясь, раздеваться на пляже, демонстрируя свое великолепное тело. 

Автор текста: Александр Зуев
Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Легендарный диктор Анна Шатилова призналась, что ей не спится из-за СВО

Сегодня, 12:34

KP.RU: Соседи не узнают Пугачеву из-за изменившейся внешности

Вчера, 12:49

Стала известна сумма гонорара народной артистки РФ Лии Ахеджаковой за спектакль за границей

28-09-2023, 13:24

Стало известно, как прошла замена Арнтгольц на Бабенко в «Жди меня» на НТВ

28-09-2023, 10:49

Участник СВО РФ пожаловался, что Ольга Бузова раздала просроченные подарки солдатам

27-09-2023, 18:44

Алла Пугачева и актриса Маргарита Терехова вернутся в Канны

26-09-2023, 14:49

Пугачева и Терехова появятся на фестивале «Летят журавли»

26-09-2023, 10:59

Москвичи выссказались об учебе в Германии для русского студента

25-09-2023, 17:29

Сексолог прокомментировала страсть Бритни Спирс к «голым» танцам

25-09-2023, 16:09

Певица Пелагея не узнала бывшего подопечного на шоу «Голос. Уже не дети»

24-09-2023, 17:34

Долина оправдалась за свою улыбку в программе, посвященной покойному Добронравову

24-09-2023, 16:54

Глаза красные и узкие, веки опухшие: жуткое фото Виктории Бони

24-09-2023, 15:39

Кристина Асмус высмеяла скоропалительную женитьбу Александра Петрова

24-09-2023, 00:09

Актриса Яна Поплавская рассказала, как прошло возвращение старшего сына из зоны проведения СВО

22-09-2023, 12:19

Анастасия Волочкова призналась, что у нее есть любимый, и снова раскритиковала Игоря Вдовина

21-09-2023, 17:49

Прилучный забрал детей у Муцениеце, препятствует общению и не дает денег

21-09-2023, 14:24

News.ru перечислил украинских артистов, вступивших в ряды ВСУ после начала СВО

21-09-2023, 09:14

Выяснилось, почему спилась звезда сериала «Счастливы вместе» Юлия Захарова

20-09-2023, 13:44

Билан раскритиковал дочь певца Трофима Полину на шоу «Голос. Уже не дети»

19-09-2023, 17:49

Шахназаров вспомнил про обиду Владимира Меньшова из-за фильма «Любовь и голуби»

18-09-2023, 17:14

Новости партнеров