Стало известно, как прошла замена Арнтгольц на Бабенко в «Жди меня» на НТВ

Сегодня, 10:49

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Стало известно, как прошла замена Арнтгольц на Бабенко в «Жди меня» на НТВ
Фото из открытых источников

Телеведущая и актриса Татьяна Арнтгольц уже не будет вести легендарную программу «Жди меня» канала НТВ.

Стало известно, что вместо нее соведущей Александра Лазарева будет Алена Бабенко, пишет «СтарХит».

Хотя у 51-летней актрисы нет опыта ведущей в больших телепроектах, но она вела различные мероприятия и фестивали. По ее словам, она рада быть частью команды проекта «Жди меня» и уверена, что ей понравится работать вместе с давним товарищем, ведь с Александром Лазаревым они много раз играли на одной сцене.

«Это было решение руководства канала пригласить на замену Тане Арнтгольц Алену Бабенко. Я рад, что именно ее, мы дружим, вместе работали в театре. На данный момент отсняли уже пять программ, она очень хорошо вписалась, правильно реагирует на истории, с которыми мы работаем. Надеюсь, у нас получится хороший тандем», — отметил Лазарев.

Ранее Лазарев отметил, что Арнтгольц ушла из проекта «Жди меня», чтобы выделить больше времени для развития своей актерской карьеры.

Автор текста: Анна Лисова
Информационное агентство «Что происходит»

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