Виктория Боня бесплатно показала лицо после пластики

Виктория Боня опубликовала первые фото с результатами пластической операции, продемонстрировав губы и нос. Она сообщила подписчикам, что нос и губы вернулись в норму после сильного отека.

«Хорошая новость в том, что улыбка уже возвращается домой. Нос тоже вернулся. Осталось дождаться глаза», — написала 43-летняя телеведущая.

Свое лицо Боня показала бесплатно, но до этой публикации она просила по 1300 рублей с подписчиков за такие кадры в своем закрытом канале. Подписчики поинтересовались, решилась бы Виктория на операцию, если бы была возможность все вернуть. На это Боня ответила, что уверена в хорошем результате.

Напомним, Виктория Боня почти два месяца не могла открывать полностью лицо. Она прятала под большими солнечными очками свои «лисьи глазки», которые ей сделали заокеанские хирурги. Сразу после операции губы Виктории были такими опухшими, что она еле ими шевелила.

Автор текста: Александр Зуев

Информационное агентство «Что происходит»