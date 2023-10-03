АГН «Москва»: на Пугачеву и Орбакайте подали в суд из-за дачного пирса

31 октября Солнечногорский городской суд Московской области рассмотрит иск жителя Балаково Саратовской области, бизнесмена Анатолия Рыськова. Истец требует от ответчиков, Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте, обеспечить доступ к береговой полосе и снести пирс на их даче в Солнечногорске. В этом деле также участвует комитет по управлению имуществом администрации Солнечногорска.

Как сообщила помощник председателя Солнечногорского городского суда Екатерина Белоусова, в гражданском иске не указано, кем приходится предприниматель Алле Пугачевой и Кристине Орбакайте. Также не указано, о каком сооружении идет речь.

Отметим, что бизнесмен из Балаково в феврале этого года предпринял попытку судиться с Филиппом Киркоровым из-за причала для яхт на его даче в Подмосковье на Мякининском полуострове. Рыськов заявил, что постройка препятствует рыбной ловле. Позднее судебное разбирательство перенесли в Красногорский городской суд, который отказался удовлетворять требование истца.

Автор текста: Александр Зуев

Информационное агентство «Что происходит»