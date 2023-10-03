«Божий промысел»: Филипп Киркоров рассказал о серьезных отношениях с новой возлюбленной

Сегодня, 16:54

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«Божий промысел»: Филипп Киркоров рассказал о серьезных отношениях с новой возлюбленной
Фото из открытых источников

Филипп Киркоров уже год находится в отношениях, которые называет первыми серьезными после расставания с бывшей женой. В браке с Аллой Пугачевой король российской эстрады прожил целых десять лет.

После расставания с Примадонной у него в течение длительного времени были только короткие романы с красивыми девушками - как говорится, «на раз».

Однако с таинственной незнакомкой он встречается в течение продолжительного времени. Говорит, что все серьезно, но на все воля Божья.

«Уже где-то год! Для меня это просто космический срок. Он длится какую-то нереальную бесконечность. Посмотрим, что будет дальше. На все Божий промысел», — разоткровенничался Филипп Киркоров в подкасте You Wanna Scandal Now?.

О том, что у него появилась новая возлюбленная, прославленный артист говорил и раньше. Более того, он подчеркивал, что концертная деятельность для него отошла на второе место, а на первом - семья.

Филипп Киркоров, напомним, тяжело переживал разрыв с Аллой Пугачевой. Еще совсем недавно судачили о том, что он никак не может ее забыть, поэтому все свое свободное время уделяет детям, а не женщинам.

Однако теперь совершенно очевидно, что певец пишет новую главу в своей личной жизни.

СтарХит пишет, что свою новую возлюбленную Киркоров уже успел свозить на отдых и поселил в своем загородном доме.

Автор текста: Ольга Громова
Информационное агентство «Что происходит»

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