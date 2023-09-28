Как изменилась победительница шоу «Голос. Дети» Алиса Кожикина

Алиса Кожикина, победительница первого сезона шоу «Голос. Дети», решила выступить в проекте «Голос. Уже не дети». Многие предполагали, что и в этот раз ей также улыбнется удача. Однако Дима Билан отправил Алису домой. Девушка решила связать свою жизнь с музыкой. После победы в первом сезоне шоу «Голос. Дети» она начала записывать композиции и выступать.

Юную певицу заметили и стали активно приглашать. Алиса сумела использовать свою популярность.

Она уже успела записать несколько альбомов, поучаствовать в детском «Евровидении», выступить на главных площадках России, а главное - завоевала сердца телезрителей.

Многие заметили, что Алиса повзрослела и превратилась в настоящую красавицу. В новом проекте девушка едва не покинула сцену еще на слепых прослушиваниях. Но Дима Билан на последних секундах повернулся к ней. Однако Алиса, которая исполнила песню Полины Гагариной «Шагай», уступила Ренате Таировой, исполнившей балладу «Kissing You». Алиса не расстроилась и достойно приняла поражение.

Автор текста: Александр Зуев

Информационное агентство «Что происходит»