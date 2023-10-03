Актер Иван Охлобыстин заявил, что «знает свой номер на скамье в Гааге»

Сегодня, 16:59

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Актер Иван Охлобыстин заявил, что «знает свой номер на скамье в Гааге»
Фото из открытых источников

Актер и режиссер Иван Охлобыстин заявил изданию «Аргументы и факты», что «знает свой номер на скамье в Гааге». Но добавил, что не испытывает в этой связи стресса.

Журналисты поинтересовались у звезды сериала «Интерны», на которого дополнительная порция славы свалилась после того, как он выкрикивал «Гойда!» на концерте в Москве, следует ли известным людям, артистам, озвучивать свою гражданскую позицию. Охлобыстин, не задумываясь, ответил, что это надо делать. Хотя бы по той простой причине, что актеры не работают, а служат и представляют определенную аудиторию.

Актер добавил, что прекрасно осознает: в глазах либеральной общественности России он выглядит демоном, потому как никогда не скрывал, что поддерживает нынешнего президента РФ. Более того, он «хулигански явственно голосовал за Путина, объявляя об этом в соцсетях».

Актер полагает, что именно из-за такой честности либералы его и не критикуют - потому что «зачем его критиковать», если он прекрасно «знает свой номер на скамье в Гааге».

Напомним, под скамьей в Гааге чаще всего подразумевают Международный уголовный суд (МУС). 17 марта нынешнего года, как писали СМИ, он выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

Автор текста: Ольга Громова
Информационное агентство «Что происходит»

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