Актер Иван Охлобыстин заявил, что «знает свой номер на скамье в Гааге»

Актер и режиссер Иван Охлобыстин заявил изданию «Аргументы и факты», что «знает свой номер на скамье в Гааге». Но добавил, что не испытывает в этой связи стресса.

Журналисты поинтересовались у звезды сериала «Интерны», на которого дополнительная порция славы свалилась после того, как он выкрикивал «Гойда!» на концерте в Москве, следует ли известным людям, артистам, озвучивать свою гражданскую позицию. Охлобыстин, не задумываясь, ответил, что это надо делать. Хотя бы по той простой причине, что актеры не работают, а служат и представляют определенную аудиторию.

Актер добавил, что прекрасно осознает: в глазах либеральной общественности России он выглядит демоном, потому как никогда не скрывал, что поддерживает нынешнего президента РФ. Более того, он «хулигански явственно голосовал за Путина, объявляя об этом в соцсетях».

Актер полагает, что именно из-за такой честности либералы его и не критикуют - потому что «зачем его критиковать», если он прекрасно «знает свой номер на скамье в Гааге».

Напомним, под скамьей в Гааге чаще всего подразумевают Международный уголовный суд (МУС). 17 марта нынешнего года, как писали СМИ, он выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

Автор текста: Ольга Громова

Информационное агентство «Что происходит»