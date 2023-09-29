Киркоров снова удивил поклонников изменениями во внешности

На днях Филипп Киркоров продемонстрировал свой новый имидж. Король российской поп-музыки появился с новой стрижкой и волосами светло-пепельного оттенка на гала-ужине, посвященном 18-летию совместной работы продюсера Яны Рудковской и певца Димы Билана.

Недавно 56-летний певец признался, что ему пришлось задуматься над кардинальными изменениями в своей внешности. Филипп обратился к пластическому хирургу после появления в сети пляжных снимков, на которых он выглядел непривлекательно. Киркорова смутил лишний вес, который напрочь портил фигуру, и он понял, что так жить нельзя. Эти фото породили у артиста комплексы, но после того, как над его телом поработал Тимур Хайдаров, он может спокойно раздеться на пляже, демонстрируя свой рельефный торс. Причем Филипп не скрывает, что обращается за помощью к специалистам, которые помогают ему выглядеть свежо и молодо.

Автор текста: Александр Зуев

Информационное агентство «Что происходит»