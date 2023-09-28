Легендарный диктор Анна Шатилова призналась, что ей не спится из-за СВО

Звезда советского телевидения Анна Шатилова редко появляется на публике. Однако, на днях она была замечена на светской кинопремьере. При этом телезвезда выглядела потрясающе: она была одета в яркий красный наряд и все также улыбалась. В коротком интервью Шатилова рассказала журналистам о том, как ей живется на пенсии и что ее сейчас больше всего беспокоит. Оказывается, у диктора ТВ немало работы: озвучка фильма о Москве, торжество в честь друзей — Светланы Дружининой и Анатолия Мукасея. Также легенду советского телевидения пригласили вести большой концерт в рамках программы «Московское долголетие».

На мероприятии будут награждать лучших вокалистов и танцоров. Кроме того, телезвезда готовится к поездке во Владимир, где будут проходить торжества в местной филармонии, посвященные ее другу, поэту Андрею Дементьеву, которому должно было бы исполниться 95 лет.

Анна Николаевна все еще продолжает работать диктором. Но главное в ее жизни это семья и два внука — Всеволод и Святослав. На вопрос откуда у нее столько энергии, Шатилова заявила, что не может ответить, ведь она плохо спит, так как переживает из-за СВО. Анна Николаевна призналась, что из-за этого она просто не может успокоиться.

Автор текста: Александр Зуев

Информационное агентство «Что происходит»