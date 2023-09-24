Пугачева и Терехова появятся на фестивале «Летят журавли»

Сегодня, 10:59

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Пугачева и Терехова появятся на фестивале «Летят журавли»
Маргарита Терехова

Алла Пугачева и Маргарита Терехова станут участницами фестиваля «Летят журавли» в Каннах, инициатором которого стал эстонский продюсер Рене Кирсипуу.

Как известно, название фестиваля, где будет акцентировано внимание на театре, литературе и истории России, позаимствовано у советского кинофильма Михаила Калатозова, получившего «Золотую пальмовую ветвь». Маргарита Терехова уже получила приглашение на мероприятие, но из-за болезни она не сможет его посетить.

В Канны отправится ее дочь Анна, которая представит фотоальбом, посвященный народной артистке. Помимо прочего, зрители смогут увидеть и Аллу Пугачеву. Речь идет о спектакле «Айсберг», где Примадонна предстанет в образе своей советской фанатки. По сюжету, поклонница звезды окажется в психиатрической больнице, где ее избавят от мании.

Автор текста: Александр Зуев
Информационное агентство «Что происходит»

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