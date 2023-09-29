Крестная дочь Васильевой раскрыла, кому достанется наследство актрисы

8 августа не стало народной артистки СССР Веры Васильевой. 30 сентября актрисе исполнилось бы 98 лет. Васильева всегда любила утонченный стиль и одевалась изысканно. Она оставила после себя немало дорогих и роскошных украшений.

Сегодня встает вопрос о том, кому они достанутся. На сороковой день кончины Веры Кузьминичны ее крестная дочь Дарья Милославская решила исполнить ее последнюю волю. По словам женщины, народная артистка хотела, чтобы ее украшения перешли актрисам, которые играют в театре, и ее близким людям. Дарья разложила украшения покойной для того, чтобы знакомые разобрали их.

Помимо украшений, у Васильевой осталось много платьев, которые Милославская показала в эфире федерального канала и сказала, что все платья актрисы покупала она сама. Подруга Васильевой, заслуженная артистка России Наталья Фекленко отметила, что Вера Кузьминична всегда была «дорогой» женщиной.

Антон Буглак, актер театра сатиры, процитировал строки Пушкина о том, что вкус — это чувство соразмерности и сообразности.

Автор текста: Александр Зуев

Информационное агентство «Что происходит»