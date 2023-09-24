Алла Пугачева и актриса Маргарита Терехова вернутся в Канны

В Каннах снова прозвучали на фестивале имена певицы Аллы Пугачевой и актрисы Маргариты Тереховой.

Фестиваль «Летят журавли» организовал эстонский продюсер Рене Кирспуу, пишет МК. В рамках фестиваля он решил показать значимость литературы и искусства, показав то, что общее прошлое нашло отражение в искусстве.

В рамках фестиваля выступит дочь Маргариты Тереховой Анна. Она представит фотоальбом, посвященный своей матери.

Заочно публика встретится и с Аллой Пугачевой. Будет показан спектакль «Айсберг», в котором главная героиня является фанаткой певицы и попадает в психиатрическую больницу, поскольку уже не разделяет себя и своего кумира.

Стоит отметить, что на организатора фестиваля уже обрушилась волна критики из-за того, что он решил позвать на фестиваль представителей российской культуры, которую Запад сейчас не приемлет.

Автор текста: Анна Лисова

Информационное агентство «Что происходит»