Виктор Дробыш рассказал о своей ненависти к Наташе Королевой

В 90-х на музыкальном небосклоне появилась новая звезда — Наташа Королева. Ее известный хит «Желтые тюльпаны» помнят многие, однако его, как и весь репертуар Королевой, не все любили. К примеру, продюсер Виктор Дробыш в те годы возненавидел молодую певицу и ее хит. В этом он признался в новом выпуске «Битвы поколений» на МУЗ-ТВ, участницами которого стали Наташа Королева и Клава Кока.

По словам продюсера, из-за этого хита он даже уехал в Финляндию. В шоу «Битва поколений» обе певицы исполнили песни друг друга, а также свои главные хиты. Королева спела «Желтые тюльпаны», а Клава Кока — песню «Не зови меня зая». И если большинство членов жюри выступили в поддержку Наташи Королевой, то Дробыш проголосовал за Клаву Коку. Продюсер признался, что его покорили вокальные данные 27-летней певицы, и высказался в негативном ключе о ее сопернице.

«Я Наташу знаю давно. Мы играли в разных группах в 80-х, потом появилась рок-группа «Санкт-Петербург». И параллельно с этим в эстраду ворвалась вот эта вот… с «Желтыми тюльпанами». Вы даже не представляете, как мы это все ненавидели!», — сказал продюсер.

Дробыш также подчеркнул, что в Финляндии он любил слушать Натали Имбрулью и Дженнифер Пейдж, а Клава Кока ему очень их напоминает.

Автор текста: Александр Зуев

Информационное агентство «Что происходит»