Участник СВО РФ пожаловался, что Ольга Бузова раздала просроченные подарки солдатам

Телевизионная ведущая и известная поп-певица Российской Федерации Ольга Бузова приехала в зону специальной военной операции и раздала просроченные конфеты участникам боевых действий в Украине. Такие сведения рассказал один из мобилизованных из Новосибирска в разговоре с представителями средств массовой информации.

Как утверждает военнослужащий, знаменитая исполнительница музыкальных композиций должна была приехать в один из госпиталей в Луганске и выступить перед ранеными. Однако её концертное выступление так и не состоялось, заявил собеседник издания. Солдат рассказал, что Ольга Бузова сфотографировалась с медперсоналом, после чего тут же покинула госпиталь. В качестве подарка певица оставила три коробки шоколадок, но и те оказались просроченными.

«Мы, конечно, удивились такой поддержке. Как говорится, и на том спасибо», — заявил участник спецоперации.

Об этом сегодня сообщают журналисты новостного портала «Аргументы и Факты Новосибирск».

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Информационное агентство «Что происходит»