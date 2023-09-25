Участник СВО РФ пожаловался, что Ольга Бузова раздала просроченные подарки солдатам

Сегодня, 18:44

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Участник СВО РФ пожаловался, что Ольга Бузова раздала просроченные подарки солдатам
Фото из открытых источников

Телевизионная ведущая и известная поп-певица Российской Федерации Ольга Бузова приехала в зону специальной военной операции и раздала просроченные конфеты участникам боевых действий в Украине. Такие сведения рассказал один из мобилизованных из Новосибирска в разговоре с представителями средств массовой информации. 

Как утверждает военнослужащий, знаменитая исполнительница музыкальных композиций должна была приехать в один из госпиталей в Луганске и выступить перед ранеными. Однако её концертное выступление так и не состоялось, заявил собеседник издания. Солдат рассказал, что Ольга Бузова сфотографировалась с медперсоналом, после чего тут же покинула госпиталь. В качестве подарка певица оставила три коробки шоколадок, но и те оказались просроченными. 

«Мы, конечно, удивились такой поддержке. Как говорится, и на том спасибо», — заявил участник спецоперации.

Об этом сегодня сообщают журналисты новостного портала «Аргументы и Факты Новосибирск».

Автор текста:
Информационное агентство «Что происходит»

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