Режиссер РФ Дружинина толкнула актрису РФ Анастасию Макееву на красной дорожке

Популярная российская актриса театра и кино, режиссер, народная артистка РФ Светлана Дружинина пришла на показ премьеры своей новой художественной картины «Гардемарины 1787. Мир».

По случаю первой демонстрации вновь созданного художественного фильма в городе Москве собрались все, кто участвовал в съёмке этой киносаги. 87-летняя Дружинина появилась на данном торжественном мероприятии вместе со своим супругом, кинооператором Анатолием Мукасеем. Известно, что режиссер работает с ним в тандеме. В тот момент, когда знаменитость позировала на красной дорожке, к ней неожиданно подошла 41-летняя актриса театра и кино Анастасия Макеева. Звезда картины намеревалась обняться с Дружининой. Однако, та вежливо оттолкнула артистку.

Макеевой пришлось отойти и дожидаться беседы. Дружинина же продолжила улыбаться и позировать.

Ранее заслуженная артистка РФ Людмила Поргина, вдова актера Николая Караченцова, раскритиковала режиссера Константина Богомолова. Такую информацию сегодня представили корреспонденты новостного онлайн-агентства TVCenter.RU.

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Информационное агентство «Что происходит»