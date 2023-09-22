Москвичи выссказались об учебе в Германии для русского студента

25-летний россиянин Матвей Махов отправился на обучение в Германию, но быстро разочаровался в своем выборе. Молодой человек посчитал эту страну скучной, а немецкий язык слишком сложным.

Историю студента прокомментировали москвичи, многие из которых сошлись на том, что в Европе хорошо живется тем, кто там рожден. Однако один москвич возразил Махову, рассказав, что жил в Германии на протяжении девяти месяцев и обучался там с огромным удовольствием.

«Но уж если вы попали в университет и не ленитесь летом ходить на практику, то 85%, что работа у вас будет сразу же после получения диплома», — высказался другой москвич.

Одна из читательниц написала, что в любой стране тот, кто выбрал для себя жизнь в «русском гетто» и не пытается интегрироваться, будет чувствовать себя несчастным.

Кто-то позавидовал молодому человеку, которому довелось побывать за границей.

«Повезло парню, что есть возможность в таком молодом возрасте увидеть мир, набраться впечатлений, сравнить!» - написал комментатор.

Автор текста: Александр Зуев

Информационное агентство «Что происходит»