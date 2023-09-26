Стала известна сумма гонорара народной артистки РФ Лии Ахеджаковой за спектакль за границей

Сегодня, 13:24

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Стала известна сумма гонорара народной артистки РФ Лии Ахеджаковой за спектакль за границей
Лия Ахеджакова

Народная артистка Российской Федерации Лия Ахеджакова сейчас активно гастролирует по странам Европы. Журналисты издания Kp.ru узнали сумму гонорара, которую выплачивают звезде «Служебного романа» за один спектакль. Она немаленькая — порядка 500 тысяч рублей за один лишь спектакль.

Лия Ахеджакова со спектаклем «Мой внук Вениамин», поставленному по пьесе Людмилы Улицкой, находится на гастролях в странах Европы до конца ноября нынешнего года. Билеты на постановку продаются по разным ценам. Так, в Германии, к примеру, самые дешевые стоят 6 тысяч рублей, в Армении и Грузии немногим дешевле — 5,5 тысяч рублей.

Планирует 85-летняя Лия Меджидовна посетить в рамках своего вояжа по странам Европы и Швейцарию. Билеты на спектакль с ее участием там продаются еще с весны, но некоторое количество свободных мест еще осталось.

«Лия Ахеджакова зарабатывает в Европе по полмиллиона за спектакль», — пишет газета.

Журналисты подчеркивают, что актриса также с удовольствием принимает от зрителей цветы и пакеты с подарками. Правда, на сцене их не раскрывает, опасаясь провокаций.

Напомним, Лия Ахеджакова заняла проукраинскую позицию еще с 2014 года. В 2022-м, когда РФ начала СВО, актриса жестко осудила власть и граждан, которые поддержали специальную военную операцию. РФ знаменитость обвиняла в «имперскости», а российский народ назвала «ужасным» в сравнении с украинским.

Автор текста: Ольга Громова
Информационное агентство «Что происходит»

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