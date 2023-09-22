Сексолог прокомментировала страсть Бритни Спирс к «голым» танцам

Сегодня, 16:09

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Сексолог прокомментировала страсть Бритни Спирс к «голым» танцам
Фото из открытых источников

Сексолог Лариса Никитина прокомментировала странное поведение и выходки поп-звезды Бритни Спирс, которая устраивает жаркие танцы и стриптиз на шесте. 

По мнению врача, таким образом певица пытается самовыражаться. Доктор пояснила, что у публичных людей иной склад психики и характера. К тому же Спирс пережила множество потрясений - нервные срывы, лечение в психиатрической больнице, опека отца и потеря ребенка. Все эти факторы сказались на характере звезды. 

При этом сексолог не могла назвать ее танцы признаком отклонений. 

«Сейчас я вижу, что в 40 лет она в прекрасной форме. Тему секса эксплуатирует почти каждый артист, это работает. Тем более она в купальнике. На мой взгляд, вполне себе безобидное представление», — заявила Никитина.

Врач считает, что такое поведение является криком души и «неотреагированной» боли. Сексолог отмечает, что Спирс как бы кричит о том, что она еще молода и у нее все хорошо.

Автор текста: Александр Зуев
Информационное агентство «Что происходит»

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