Сексолог прокомментировала страсть Бритни Спирс к «голым» танцам

Сексолог Лариса Никитина прокомментировала странное поведение и выходки поп-звезды Бритни Спирс, которая устраивает жаркие танцы и стриптиз на шесте.

По мнению врача, таким образом певица пытается самовыражаться. Доктор пояснила, что у публичных людей иной склад психики и характера. К тому же Спирс пережила множество потрясений - нервные срывы, лечение в психиатрической больнице, опека отца и потеря ребенка. Все эти факторы сказались на характере звезды.

При этом сексолог не могла назвать ее танцы признаком отклонений.

«Сейчас я вижу, что в 40 лет она в прекрасной форме. Тему секса эксплуатирует почти каждый артист, это работает. Тем более она в купальнике. На мой взгляд, вполне себе безобидное представление», — заявила Никитина.

Врач считает, что такое поведение является криком души и «неотреагированной» боли. Сексолог отмечает, что Спирс как бы кричит о том, что она еще молода и у нее все хорошо.

Автор текста: Александр Зуев

Информационное агентство «Что происходит»