Израиль или РФ? Как проводят Аллу Пугачеву в последний путь

В России уже заговорили о том, что Аллу Пугачеву похоронят в Москве.

Пока одни СМИ обсуждают ее свежий и моложавый внешний вид, в других пишут, что она уже обговорила с мужем шоуменом Максимом Галкиным (признан иноагентом) детали своих похорон в Москве. Якобы она купила место на Кузьминском кладбище, где покоятся ее брат и мать.

Как сообщает tvc.ru со ссылкой на издание «Собеседник», на этом же кладбище купили себе участки Александр Буйнов и Прохор Шаляпин.

Общественник Роман Худяков тем временем утверждает, что Алла Пугачева может вскоре появиться на российском ТВ, и этого он допустить не может. Худяков пытается раздуть скандал, чтобы не пропустить на российские телеэкраны возрожденные «Рождественские встречи» с Аллой Пугачевой.

Автор текста: Анна Лисова

Информационное агентство «Что происходит»