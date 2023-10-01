Израиль или РФ? Как проводят Аллу Пугачеву в последний путь

Сегодня, 12:34

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Израиль или РФ? Как проводят Аллу Пугачеву в последний путь
Алла Пугачева

В России уже заговорили о том, что Аллу Пугачеву похоронят в Москве.

Пока одни СМИ обсуждают ее свежий и моложавый внешний вид, в других пишут, что она уже обговорила с мужем шоуменом Максимом Галкиным (признан иноагентом) детали своих похорон в Москве. Якобы она купила место на Кузьминском кладбище, где покоятся ее брат и мать.

Как сообщает tvc.ru со ссылкой на издание «Собеседник», на этом же кладбище купили себе участки Александр Буйнов и Прохор Шаляпин.

Общественник Роман Худяков тем временем утверждает, что Алла Пугачева может вскоре появиться на российском ТВ, и этого он допустить не может. Худяков пытается раздуть скандал, чтобы не пропустить на российские телеэкраны возрожденные «Рождественские встречи» с Аллой Пугачевой.

Автор текста: Анна Лисова
Информационное агентство «Что происходит»

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Израиль или РФ? Как проводят Аллу Пугачеву в последний путь

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