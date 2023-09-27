KP.RU: Соседи не узнают Пугачеву из-за изменившейся внешности

Певица Алла Пугачева изменилась и превратилась в старушку за полтора года жизни в Израиле. Об этом пишет KP.RU, отмечая, что она покинула РФ еще в 2022 году, когда началась «военная спецоперация» РФ на территории Украины.

Жители Герцлии, проживающие рядом с Аллой Пугачевой, рассказали изданию, что часто видят ее на улицах городка. Она без макияжа выходит в местные магазины. Соседи отмечают, что сейчас эстрадная певица выглядит как сухонькая старушка в парике.

Эмоционально Примадонна тоже сдает. На днях она расплакалась, когда директор Бориса Моисеева прислал ей фотографию памятника ее коллеги и близкого друга, пишет издание.

Стоит отметить, что супруг Аллы Пугачевой шоумен Максим Галкин внесен в РФ в список иноагентов. Судя по всему, в РФ они не собираются, поэтому работает он сейчас в основном в Европе. Там ему за один концерт платят 25 тыс. долларов, что составляет по нынешнему курсу около 2,6 млн рублей.

Автор текста: Анна Лисова

Информационное агентство «Что происходит»