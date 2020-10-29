Супруги Дрожжина и Цивин получили от престарелых актеров 18 квартир

Сегодня, 10:59

Александр Зуев

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Супруги Дрожжина и Цивин получили от престарелых актеров 18 квартир

Как известно, вокруг наследства Алексея Баталова идут жаркие споры. Члены семьи покойного актера хотят привлечь Наталью Дрожжину и ее супруга, Михаила Цивина, к ответственности. Сейчас криминальная парочка находится под домашним арестом.

Вдова Баталова уверена, ее обманули те люди, которым она доверяла. Супруги списали все средства со счетов актера, которые принадлежат его жене и дочери. Кроме того, предприимчивая пара присвоила остальное имущество.

Между тем, приятель Цивина, Александр Шпагин, заявил, что юрист и актриса организовали бизнес на помощь пожилым артистам. По его словам, еще с 90-х пара помогала старым актерам. Супруги входили в доверие к пожилым людям, брали их квартиры в ренту, обеспечивали им уход. В итоге паре отписывались квартиры.

А друг семьи Баталовых, Юрий Шерлинг, вместе с тем отмечает, что супруги не вели себя чистоплотно.

По его словам, у Цивина есть база данных на всех актеров. К этому времени супруги таким путем успели получить 18 квартир.

Наталье и Михаилу надо пройти через судебное разбирательство, в ходе которого их могут лишить свободы сроком до 10 лет, а также их могут обложить крупным штрафом.

Адвокат вдовы актера уверен, что сейчас пойти на мировую не получится, так как супруги уже не подозреваемые, а обвиняемые и даже если они захотят отдать все обратно, дело пойдет в суд.

А Анатолий Кучерена, защищающий права Дрожжиной и Цивина, считает, что пара не должна привлекаться к ответственности в такой мере, ведь речь идет о гражданско-правовых отношениях, пишет vesti.ru.

По версии следствия, обвиняемые надавили на Баталова и он в конце жизни написал на них доверенность об управлении его имуществом. Таким образом, актер надеялся оставить наследство жене и дочери после своей смерти. Однако до адресатов деньги и жилплощадь не дошли. Законных наследниц обманном лишили доли в четырехкомнатной квартире, мастерской народного артиста СССР, двух квартир и крупной суммы денег. Общий ущерб составил более 36 миллионов рублей.

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