Постаревшие Агутин и Варум разочаровали поклонников своим видом

Сегодня, 10:20

Александр Зуев

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Постаревшие Агутин и Варум разочаровали поклонников своим видом
Агутин и Варум

Певец Леонид Агутин и его жена Анжелика Варум запечатлели себя на фото во время загородного отдыха. На снимке, который был выложен в Instagram, звездные супруги выглядят как «обычные люди». На это обратили внимание пользователи сети. Подписчики похвалили супругов за то, что они показали себя в непринужденной обстановке. Но пользователи еще заметили, как Анжелика и Леонид постарели.

Они обратили внимание на морщинистое лицо Агутина. Также было отмечено, что теплая осенняя одежда, в которой поклонники не привыкли видеть звезд, просто состарила супругов. Анжелика и Леонид действительно одеты совсем неброско: темные куртки и вязаные шапки.

Вместе с тем многие подчеркнули, что другие звезды, в отличие от Варум и Агутина, выкладывают в сеть обработанные в фотошопе снимки. 

«Такие земные», «Возраст никого не щадит», «Вы стали обычными людьми, а были звезды», - написали комментаторы.

Отметим, что звезды 90-х - 52-летний Агутин и 51-летняя Варум - живут в браке уже более 20 лет. Супругов называют одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Анжелика и Леонид вместе записывают музыку и часто вместе гастролируют.

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