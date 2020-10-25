Фигуристка Ирина Лобачева расторгла брак с избивавшим ее молодым супругом

Сегодня, 13:44

Александр Зуев

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Фигуристка Ирина Лобачева расторгла брак с избивавшим ее молодым супругом
Ирина Лобачева с Иваном Третьяковым

В июле чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Лобачева развелась со своим молодым мужем Иваном Третьяковым после двух лет совместной жизни. Это был второй официальный брак фигуристки после развода с Ильей Авербухом. Кстати, Ирина рассталась с Ильей из-за его измен с юными подопечными на «Ледниковом периоде». Поговаривали, что одной из пассий Авербуха была актриса Алиса Гребенщикова. По слухам, она даже родила от тренера сына.

С Ильей Ирина прожила двенадцать лет, а развелись они в 2007 году. Пара стала серебряным призером Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити. Их сыну Мартину исполнилось 16 лет. У Лобачевой были еще отношения. Один из партнеров выпал из окна, второй погиб.

Второй муж Ирины, Иван Третьяков, был моложе ее на 16 лет. Этот мезальянс просуществовал недолго. Супруги расставались со скандалом.

И вот недавно каждый из бывших супругов решил представить свою версию о расставании. Ирина обвинила мужа в игромании, деспотии и эгоизме. Кроме того, по словам спортсменки, супруг ее избивал. 47-летняя женщина предполагала, что этот брак не будет долговечным, и рано или поздно они разведутся.

Комментируя развод с Лобачевой, Третьяков заявил, что жена превратила его в измотанного старика. С его слов, он пытался поднять Ирину со дна.

«В свои 30 я ощущаю себя на все 60», - заявил в интервью Иван.

Он признался, что бил супругу по щекам, чтобы привести в чувство, когда она сильно напивалась, и силой тащил ее в душ, чтобы отрезвить. Мужчина утверждает, что Ирина сама виновата в своих неприятностях.

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