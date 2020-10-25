Дочь Гузеевой удивила подписчиков небритыми подмышками

Скандальная дочь прославленной актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова в очередной раз эпатировала общественность своим позиционированием бодипозитива. В stories на своей инстаграм-странице девушка опубликовала снимок, на котором продемонстрировала отросшие волосы в подмышках.

20-летняя девушка уже давно прославилась своими нестандартными взглядами на то, как должна выглядеть девушка. Дочь Ларисы Гузеевой любит эксперименты с внешностью — она сбривала волосы, кардинально меняла стрижку, обращалась к пирсингу и увлекалась нестандартным макияжем. Теперь же девушка удивила поклонников матери еще больше, оголив небритые подмышки. На снимке Бухарова позирует в обтягивающей тело майке белого цвета и синих джинсах. Девушка при этом специально запрокинула правую руку, выставив напоказ растительность на подмышках.

Комментаторы снимка разбились на два лагеря — некоторые посчитали отвратительным такое нарочитое пренебрежение гигиеной, другие наоборот поддержали Ольгу в ее стремлении нести миру бодипозитив и любовь к себе в натуральном, «природном» виде. Часть подписчиков предположила, что Ольга Бухарова копирует 62-летнюю поп-диву Мадонну, которая также предпочитает не сбривать лишнюю растительность на теле.

Лариса Гузеева не обращает внимания на выходки дочери, безмерно ее любя и не чая души в своем чаде. Ведущая программы «Давай поженимся» во всем поддерживает дочь и защищает ее от нападок, отвечая хейтерам, что та «ничего плохого не делает».