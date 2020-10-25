Пугачева подарила внуку-второкласснику элитную квартиру в Москве

Сегодня, 16:33

Александр Зуев

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Пугачева подарила внуку-второкласснику элитную квартиру в Москве

Летом  этого года у племянника Аллы Пугачевой, Владислава, сына покойного брата певицы, полковника запаса Евгения Борисовича Пугачева, родилась дочь которую назвали Евгенией. Таким образом примадонна в пятый раз стала бабушкой.   

В честь этого события Алла Борисовна переписала на Владислава квартиру в Москве. Известно, что несколько лет назад певица подарила племяннику квартиру у метро «Сокол» и только недавно официально оформила жилплощадь на него. Но Владислав и его жена Гузель даже не подозревали  о роскошном презенте. Они полагают, что  представители Пугачевой могли  утаить эту новость, чтобы сделать сюрприз.

Но примадонна расщедрилась и в отношении сына Владислава —  Жени. Есть информация о том, что Алла Борисовна подарила внучатому племяннику элитную недвижимость в районе Строгино, но Женя поселится там только после своего совершеннолетия. Пять лет назад легендарная певица забрала мальчика из семьи. Известно, что отец ребенка, Владислав, страдал от алкогольной зависимости, а мать, Виктория Фадеева,  имеет за плечами судимости за угон автомобиля и грабеж. Певица помогала племяннику, страдавшему гепатитом С, в лечении. В 29 лет Влад стал инвалидом - он пытался сделать укол наркотика в ногу, и попал в нерв. У него отнялись ноги, стали плохо работать руки.  Его непутевая супруга и нерадивая мать для своего сына  после очередного укола впала в кому. Пугачева оформила опеку над маленьким Женей. Мальчик привязался к водителю Пугачевой, Игорю Польшикову. Женя, который учится во втором классе, живет в его семье, называет Игоря папой, а своих родителей он не помнит, пишет kp.ru.

Примадонне удалось вытащить Влада с того света, и тот нашел в себе силы начать жизнь заново. Владислав избавился от пагубного пристрастия, занялся спортом и женился на бухгалтере Гузель. 

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