Лицо Веры Алентовой вызвало оторопь у поклонников

Сегодня, 14:25

Александр Зуев

0

Image 16+
Лицо Веры Алентовой вызвало оторопь у поклонников

Дарья Повереннова спровоцировала бурную дискуссию в соцсети, разместив в Instagram фото с 78-летней Верой Алентовой.

Вместе актрисы играют в спектакле «Роковое наследство». Фото было сделано в гримерке перед выходом на сцену.

«Я везунчик, что имею удовольствие работать и общаться с такой Артисткой!», – подписала фото Повереннова.

Она также спросила своих подписчиков, какие фильмы с участием Алентовой им больше нравятся.

Но пользователи не стали отвечать на этот вопрос. Вместо этого они обратили внимание на лицо звезды фильма «Москва слезам не верит». Подписчики сделали вывод: неудачная пластическая операция сделала актрису неузнаваемой.

Алентова, которая не появляется на публике без массивных очков, на фото предстала без привычного аксессуара и этим она шокировала поклонников.

Как отметили фанаты, Алентова в свое время была настоящей красавицей, а пластика сделала из ее лица маску и теперь актриса выглядит, как пластмассовая кукла, пишет 7days.ru.

«Да, узнать Алентову просто невозможно. Пока не прочитала фамилию, даже не поняла кто это»; «На себя непохожа» – написали комментаторы.

Но хозяйка аккаунта одернула подписчиков, которые принялись обсуждать внешность пожилой дамы. Она призвала их проявить чувство такта и не оставлять обидные комментарии. Повереннова также сказала, что Алентова в свои годы бодра и полна энергии.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Жена Михалкова показала богатое убранство особняка режиссера

25-10-2020, 18:08

Бывшая жена Ромы Жукова не может прокормить шестерых детей на 80 тысяч рублей

25-10-2020, 16:02

Тимати считает, что лейбл Black Star ждет провал

24-10-2020, 15:23

Прилучный заменил Муцениеце на актрису Панфилову

24-10-2020, 08:48

СМИ рассказали о VIP-камере Ефремова

24-10-2020, 08:20

Путин поздравил Михалкова с 75-летием с шампанским и в телеэфире

23-10-2020, 10:04

Бабкина показала себя без макияжа рядом с молодым мужем

23-10-2020, 09:26

Стюардесса из России снялась голой на подоконнике и смутила подписчиков

23-10-2020, 07:58

Жена Эммануила Виторгана показала фото маленькой дочери с глазами разного цвета

23-10-2020, 07:46

Похоронивший дочь актер Конкин разрыдался в эфире шоу «Пусть говорят»

23-10-2020, 07:21

Меньщиков сделал ДНК-тест на родство с дочерью

22-10-2020, 16:09

Актер Гоша Куценко госпитализирован с коронавирусом COVID-19

22-10-2020, 10:03

Зрители потребовали выгнать Влада Топалова из «Ледникового периода»

22-10-2020, 08:50

Кристина Орбакайте рассталась с мужем и вернулась в РФ

21-10-2020, 20:37

Решетова рассказала о продаже квартиры после расставания с Тимати

21-10-2020, 19:04

Ирина Скобцева оставила близким многомиллионное состояние

21-10-2020, 15:01

Стало известно, какая часть блокбастера «Форсаж» станет последней

21-10-2020, 08:53

Татьяна Арнтгольц поразилась русскому «пофигизму» в ношении масок

21-10-2020, 08:29

Дочь Успенской обвинила мать в насилии после выхода из психбольницы

21-10-2020, 08:27

Певец Сергей Лазарев показал обручальное кольцо на пальце

20-10-2020, 21:21

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров