Лицо Веры Алентовой вызвало оторопь у поклонников

Дарья Повереннова спровоцировала бурную дискуссию в соцсети, разместив в Instagram фото с 78-летней Верой Алентовой.

Вместе актрисы играют в спектакле «Роковое наследство». Фото было сделано в гримерке перед выходом на сцену.

«Я везунчик, что имею удовольствие работать и общаться с такой Артисткой!», – подписала фото Повереннова.

Она также спросила своих подписчиков, какие фильмы с участием Алентовой им больше нравятся.

Но пользователи не стали отвечать на этот вопрос. Вместо этого они обратили внимание на лицо звезды фильма «Москва слезам не верит». Подписчики сделали вывод: неудачная пластическая операция сделала актрису неузнаваемой.

Алентова, которая не появляется на публике без массивных очков, на фото предстала без привычного аксессуара и этим она шокировала поклонников.

Как отметили фанаты, Алентова в свое время была настоящей красавицей, а пластика сделала из ее лица маску и теперь актриса выглядит, как пластмассовая кукла, пишет 7days.ru .

«Да, узнать Алентову просто невозможно. Пока не прочитала фамилию, даже не поняла кто это»; «На себя непохожа» – написали комментаторы.

Но хозяйка аккаунта одернула подписчиков, которые принялись обсуждать внешность пожилой дамы. Она призвала их проявить чувство такта и не оставлять обидные комментарии. Повереннова также сказала, что Алентова в свои годы бодра и полна энергии.