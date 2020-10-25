Глафира Тарханова показала фото без макияжа и фильтров

Актриса Глафира Тарханова показала поклонникам себя без макияжа. Она опубликовала в Instagram несколько свежих снимков.
Звезда кино часто примеряет смелые и неожиданные наряды. Поклонники очень рады этому, но они порой не всегда понимают, где кадры из фильмов, а где работа с фотографом.
На новых фотографиях Глафира запечатлена вне образа, во время разговора о жизни и о ее семье. В такие моменты ее снимала фотограф с образованием психолога Люся Жарикова
На снимках Глафира предстала в повседневной одежде - в коричневой рубашке поверх короткого платья нежно-розового оттенка с кружевной отделкой. На других фото она запечатлена в сером трикотажном топе с длинными рукавами.
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Густые каштановые волосы 36-летняя актриса не стала собирать в прическу. На ее лице нет ни грамма косметики. То есть Глафира предстала во всей своей естественной красе.
Поклонники восхитились внешними данными Глафиры и засыпали ее комплиментами. В своих комментариях они написали, что она красива как с макияжем, так и без него.
Отметим, что армия поклонников у Тархановой появилась после выхода сериала «Громовы» и фильма «Измены».
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