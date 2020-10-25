Пластический хирург объяснил, почему Меланья Трамп стала неузнаваемой

Пластический хирург, соучредитель британской клиники Fvce Хуссейн Чима объяснил, почему внешность многих публичных людей меняется при улыбке до такой степени, что узнать медийную персону порой просто невозможно. Недавно пользователи Twitter были удивлены лицом первой леди США Мелании Трамп. На фото она была запечатлена вместе с мужем, президентом Дональдом Трампом, у самолета Marine One по пути на президентские дебаты.

Многие решили, что гримаса жена главы государства существенно отличается от ее обычного выражения лица.

«Это точно не Мелания Трамп», — написали пользователи сети.

Некоторые даже предположили, что на фото запечатлен двойник первой леди.

Доктор Хуссейн Чима отметил, что такие изменения, как правило, заметны на снимках звезд, которые, порой фотографируются со спокойным выражением лица, пишет lenta.ru .

Как пояснил эксперт, когда человек улыбается, жировые ткани щек приподнимаются, а глаза значительно уменьшаются. Напряжение мышц приводит к появлению кожных складок, что может изменить лицо до неузнаваемости, рассказал доктор. Как отметил специалист, такое наблюдается на фото других знаменитостей, таких, как Виктория Бэкхем, Мери-Кейт и Эшли Олсен.