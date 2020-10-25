Фандера показала Янковского после семи курсов химиотерапии

Сегодня, 09:46

Александр Зуев

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Фандера показала Янковского после семи курсов химиотерапии
Оксана Фандера с Филиппом Янковским

Актриса Оксана Фандера вот уже как 30 лет живет в счастливом браке с Филиппом Янковским, сыном известного советского и российского актера Олега Янковского. Супругов считают одной из самых крепких пар отечественного кинематографа. Дети актеров - сын Иван и дочь Елизавета, как их родители, связали свою жизнь с кино и театром.

Несколько лет назад в семье случилась беда - у Филиппа диагностировали фолликулярную лимфому третьей стадии. Сам кинорежиссер аккаунт в Инстаграме не завел, зато его супруга достаточно активна в соцсети. Недавно она опубликовала там фото Филиппа. Таким образом, она показала, как изменился ее муж после исцеления от серьезной болезни.

На снимке 52-летний актер запечатлен в обнимку с домашним питомцем. Надо сказать, что в последнее время Филипп практически не появляется на публике, поэтому фотография порадовала и вместе с тем удивила его поклонников, так как они заметили, что актер, который вел борьбу со страшным недугом, сильно изменился. Некоторые даже его не узнали. А кто-то заметил, как Филипп похож на своего знаменитого отца.

Отметим, что актеру удалось победить рак, о чем он сообщил несколько лет назад. Он поблагодарил поклонников за поддержку, которая была оказана в трудные для него времена. Рак третьей стадии был выявлен у него в 41 год. Лечение проходило в Израиле. Известно, что Филипп прошел семь курсов химиотерапии и это не могло не сказаться на его внешности. 

Фолликулярная лимфома - это опухоль с низкой злокачественностью. Она развивается из клеток иммунной системы и поражает фолликулярные центры лимфатической системы, селезенки, миндалин, гортани, слизистых оболочек органов пищеварения.

Стоит заметить, что Олег Янковский скончался в 2008 году в возрасте 65 лет. У него был диагностирован рак поджелудочной железы.

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