Николай Цискаридзе возмутился из-за высоких цен на кофе в Сочи

Сегодня, 18:18

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Николай Цискаридзе возмутился из-за высоких цен на кофе в Сочи

Знаменитый российский артист балета, 46-летний Николай Цискаридзе рассказал, что в связи с пандемией коронавируса на отдых ему пришлось поехать в Сочи. Там он пребывал не один, а со своей подругой, джазовой певицей Теоной Контридзе. Знаменитости решили поэкспериментировать и придумали отдохнуть дикарями, то есть без сервиса и привилегий. Более того, пользовались они общественным пляжем. Об этом сообщает «Собеседник».

«Это был один из самых экстремальных отдыхов. Последний раз со мной такое было в 1989 году. Давно так не веселился», - поделился Николай.

Однако первое, на что обратил внимание артист балета, так это цены на курорте России. Они его, к сожалению, не насмешили, а, скорее, шокировали.

«С ценами в Сочи не сравнятся ни Монако, ни Мальдивы, ни Милан. Ценники космические. Кофе пили по цене паровоза. Нас, конечно, это позабавило. Как видели ценник, так сразу удивлялись. После отдыха в Сочи я понял, почему россияне предпочитают отдых за границей», - высказал свое мнение Цискаридзе.

Напоследок российский танцовщик сообщил, что согласился бы на такой отдых еще раз, но только в случае хорошей компании. Ведь главное, по его словам, это люди, которые его окружают.

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