Светлана Светличная рассказала о попытке сына и внучки отравить ее ртутью

Сегодня, 14:27

Александр Зуев

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Светлана Светличная рассказала о попытке сына и внучки отравить ее ртутью
Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная

Внучка Заслуженной артистка РСФСР Светланы Светличной хочет убить свою бабушку из-за московской квартиры. Об этом сама актриса рассказала в программе «Звезды сошлись» на НТВ. В частности, она заявила, что девушка уже несколько раз пыталась это сделать. В подтверждение своих предположений Светлана заявила, что нашла в квартире шарики с ртутью после того, как внучка пришла в гости к ней с незнакомыми людьми. Светлана Светличная, которую называют секс-символом советского экрана, как-то почувствовала недомогание.

«Меня покалечили — у меня теперь болит колено, болит шея. И это было сделано сознательно», — заявила 80-летняя актриса и добавила, что даже доходило до рвоты.

Причем она считает, что не только внучка, но и сын, и его жена хотят от нее избавиться.

Кинозвезда приняла решение переписать свое завещание так, чтобы ее родственникам ничего не досталось.

Светличная перестала общаться с родными. Она не подпускает их к себе, так как их боится. Актриса также добавила, что сейчас живет одна и не хочет никого видеть

Заметим, что в последнее время со Светланой Афанасьевной происходят неприятные события. Так, в апреле из дома звезды после визита телевизионщиков пропали деньги, пишет vm.ru.

Отметим, что в советских фильмах Светлана Светличная великолепно исполняла эпизодические роли. Зрители ее помнят по кинокомедии «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая. Также актриса сыграла в картинах «Место встречи изменить нельзя», «Семнадцать мгновений весны» и многих других.

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