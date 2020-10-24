Якубович прокомментировал возможную смену ведущего шоу «Поле Чудес» на Первом канале

Незаменимых людей нет, считает Леонид Якубович, поэтому любой телеведущий может быть заменен. И он - не исключение.

Леонид Якубович оценил возможность смены ведущего программы "Поле чудес" на Первом канале.

«Конечно! А почему нет? Незаменимых людей нет», - приводит его слова Телеграм-канал «Подъем».

Якубович добавил, что будущее шоу будет зависеть от интереса, который будут к нему проявлять зрители, а также от их пожеланий.

Напомним, «Поле чудес» - программа-долгожитель. Ему уже исполнилось 30 лет.

Леонид Якубович ведет капитал-шоу с 22 ноября 1991 года. При этом он является вторым ведущим шоу. Первым был покойный Влад Листьев. После того, как ему на смену пришел Якубович, многие зрители с явным недоверием отнеслись к новому лицу, очень долго не воспринимали его. Но Якубович сделал шоу интересным, привнес в него много своих изюминок, в том числе и с рекламными паузами.

Фразы Якубовича "Вращайте барабан", "Приз – в студию", "Есть такая буква" давно превратились в мемы.

Слухи о том, что шоу закрывается либо будет произведена замена телеведущего, ходят давно, но они не находят своего подтверждения. Зрители не желают расставаться ни с капитал-шоу "Поле чудес", ни с харизматичным ведущим Леонидом Якубовичем.