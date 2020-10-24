Айза Долматова осудила Тимати за кроссовки за 2 миллиона рублей

Сегодня, 10:24

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Айза Долматова осудила Тимати за кроссовки за 2 миллиона рублей
Айза Долматова

28-летняя ювелирный дизайнер, блоггер и экс-возлюбленная Гуфа Айза Долматова обвинила 37-летнего реп-исполнителя Тимати в излишней расточительности. Поводом для критики звезды стал факт покупки Тимуром Юнусовым (Тимати) ультрамодных кроссовок дорогого бренда, стоимость которых составляет около 2 миллионов рублей. Гневный видеокомментарий Айза оставила на своей инстаграм-странице, который набрал сотни отметок «нравится» от ее фолловеров.

В ответ на хвастовство Тимати новыми невероятно дорогими кроссовками, Долматова записала гневную видеозапись, в которой наглядно продемонстрировала свое пренебрежение к реп-исполнителю.

«Может, это меня одну цепляет. Но понтоваться дорогущими вещами — разве не тупо? У многих есть классные кроссы и сумки. Зачем это показывать всему миру? Либо это меня одну так коробит и раздражает. В мире тотальный голод, безработица. Какие кроссовки за два миллиона?! Алё, Тимати», - так эмоционально выразилась блоггер и телеведущая.

По ее мнению, в столь тяжелый период времени, когда почти весь мир испытывает финансовый и медицинский кризис, хвастаться дорогими покупками — просто верх кощунства. Она подчеркнула, что Тимур поступает как минимум некрасиво, выхваляясь на всю страну своими дорогими приобретениями, когда большинство россиян в настоящее время еле-еле сводят концы с концами.

[media=https://www.instagram.com/p/CGxvPEOgxIf/?utm_source=ig_web_copy_link]

Не обделила Айза критикой и 26-летнего видеоблогера Гусейна Гасанова, который сразу же после Тимати купил такие же кроссовки. Причем самому Тимуру также не понравилось, что Гасанов подражает ему и покупает аналогичные вещи. Тимати заявил подписчикам, что именно он – основатель некоторых популярных трендов, и именно он может носить исключительно оригинальные одежду и обувь от именитых брендов.

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