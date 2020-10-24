Овсиенко составила завещание на элитную квартиру в Москве

Российская певица, 54-летняя Татьяна Овсиенко дала интервью на канале «НТВ». Ранее ходили слухи о том, что у артистки алкоголизм, однако данная беседа приоткрыла завесу ее личной жизни. Звезда и ее возлюбленный рассказали о своей жизни и поделились, что мечтают о свадьбе. Об этом сообщает «НТВ».

Ранее друзья Татьяны забили тревогу. Они утверждали, что новый возлюбленный певицы ее спаивает, а иногда и избивает. Устав от всех грязных слухов Овсиенко согласилась на открытое интервью. Артистка пригласила журналистов к себе домой и показала спиртное, которое есть в доме.

«Если на отдыхе в Ялте я захотела просекко, то я его выпью. Возьму хороший просекко со льдом и встречу рассвет на балконе с любимым человеком. Имею право», - осведомила журналистов Татьяна.

Возлюбленный звезды Александр Меркулов добавил, что в этом доме пьют в умеренных количествах и только качественные напитки.

Однако, несмотря на идиллию в отношениях, Татьяна уже написала завещание, согласно которому Александр не может претендовать на ее жилплощадь. В ходе интервью певица добавила, что вносить изменения в него она не собирается.

«Я уверена на 100% в том, что мой муж на это не претендует. После меня все достанется крестнику, сыну и внуку», - поделилась Овсиенко.