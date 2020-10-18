Жена Михалкова показала богатое убранство особняка режиссера

73-летняя актриса, переводчик и экс-модель Татьяна Михалкова поделилась с поклонниками шикарным интерьером своего загородного особняка. Жена знаменитого режиссера и сценариста Никиты Михалкова, который 21 октября справил свое 75-летие, на своей инстаграм-странице выложила короткое видео с дня рождения супруга, которое поразило фанатов киносемьи невероятным богатством интерьера особняка Михалковых.

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На лаконичном видео, длящемся не более 2 минут, был запечатлен момент празднования юбилея Никиты Михалкова, который прошел в загородном особняке Михалковых на Николиной Горе. Поздравить прославленного режиссера пришли самые близкие друзья и коллеги по цеху творческой семьи. В кадр попал композитор Эдуард Артемьев, автор музыки к таким фильмам, как "Сталкер", "Зеркало". "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Курьер", "Сибириада", "Визит к Минотавру", который вдохновенно музицировал за шикарным белым роялем в гостиной Михалковых.

На видеозаписи заметно, что дом отстроен в русском стиле и отделан натуральным деревом. На стенах повсюду размещены старинные иконы и множество фотографий режиссера и его близких. Украшением гостиной является белоснежный камин. На втором этаже особняка поклонники заметили шикарную лестницу с наброшенными на нее шкурами экзотических животных. Повсюду стояли корзины и вазы с цветами, преимущественно алыми розами. Известно, что видеоролик снимала дочь режиссера Надежда Михалкова.

Фанаты семьи Михалковых в комментариях под публикацией пожелали многая лета любимому режиссеру и еще многих творческих свершений.

Загородный дом Михалковых размещается на территории в несколько гектаров, засаженных деревьями. По соседству расположился и коттедж старшего брата Никиты — Андрея Кончаловского, где тот проживает с супругой Юлией Высоцкой. Никита и Татьяна женаты уже 47 лет, и поклонники надеются, что пара еще справит свой золотой юбилей совместной жизни. У них трое общих детей — сын Артем и дочери Анна и Надежда. Также у режиссера есть сын Степан от актрисы Анастасии Вертинской. Семейная пара считается одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе.