Путин поздравил Михалкова с 75-летием с шампанским и в телеэфире

Президент РФ Владимир Путин поздравил с 75-летием именитого российского режиссера Никиту Михалкова.

Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, поздравляя Михалкова с юбилеем по видеосвязи, Владимир Владимирович поднял бокал шампанского.

На вопрос журналистов о том, какое шампанское выпил российский лидер, представитель Кремля лишь уточнил, что это был напиток отечественной марки. Он добавил, что будет неправильным называть марку, которую выбрал глава государства.

Песков отметил, что в беседе с Михалковым глава государства рассказал, что считает его великим деятелем культуры и необыкновенно талантливой личностью.

Стоит отметить, что Владимир Путин отдал распоряжение присвоить Михалкову звание Героя Труда РФ.

Напомним, в числе самых известных киноработ Никиты Михалкова такие фильмы как «Утомленные солнцем», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Неоконченная пьеса для механического пианино».