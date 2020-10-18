Актер Гоша Куценко госпитализирован с коронавирусом COVID-19

Гоша Куценко заразился коронавирусом. Об этом Заслуженный артист России сообщил в Instagram 21 октября.

«Друзья! Я все-таки приболел. Коронавирус – коварнейший персонаж, вот и мне пришлось его исполнять», – написал Куценко.

Наряду с этим 53-летний актер призвал подписчиков беречь себя и окружающих - не забывать носить маски и придерживаться дистанции.

Куценко также отметил, что из-за болезни будет перенесен спектакль Love Letters, назначенный на 21 и 22 октября. Зрители смогут его посмотреть 8 декабря.

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О своей болезни и лечении Куценко не стал распространяться, но известно, что он находится в одном из столичных медучреждений.

Примечательно, что в начале текущего месяца Куценко утверждал, что переболел коронавирусом минувшей зимой, то есть, еще до карантина. По его словам, он перенес болезнь на ногах. По результатам анализа на антитела, актер действительно переболел коронавирусом.

Сейчас болезнь у Куценко протекает в тяжелой форме, о чем заявил представитель артиста.