Зрители потребовали выгнать Влада Топалова из «Ледникового периода»

Сегодня, 08:50

Александр Зуев

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Зрители потребовали выгнать Влада Топалова из «Ледникового периода»
Влад Топалов и Елена Ильиных

Влад Топалов и его супруга Регина Тодоренко стали участниками проекта «Ледниковый период». Однако супруги катаются не вместе. Регина выходит на лед в паре с Романом Костомаровым, а ее муж - с Еленой Ильиных.

Зрители заметили, что Тодоренко и Костомаров показывают яркие номера и к этой паре нет никаких претензий. Но многие поклонники проекта возмущены поведением Топалова, который не так преуспел на льду, как его жена. Зрители обратили внимание, что Влад, будучи женатым человеком, в каждом номере целует свою привлекательную партнершу и чувственно притрагивается к ней. Есть мнение, что Топалов делает это для того, чтобы привлечь к себе внимание. Некоторые зрители считают, что Топалову, который излишне нежен к Елене Ильиных, на проекте не место.

«Скорее бы вас уже выперли с проекта», «Зачем это заигрывание? А вы только и пытаетесь искусственно подогреть интерес», «Сколько можно ее целовать?Жену целуй», «Запарил уже ее целовать!!! Почему с Региной ни одной фотки с поцелуем?» - пишут комментаторы в соцсетях.

Между тем Топалов заявил, что он так себя ведет для того, чтобы их пара на льду смотрелась интереснее.

А зрители тем временем вопрошают: что думает по поводу этих поцелуев Регина Тодоренко?

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