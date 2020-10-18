Ирина Скобцева оставила близким многомиллионное состояние

20 октября на 94-м году жизни скончалась Ирина Скобцева. Актриса, которая была довольно обеспеченной, оставила своим наследникам внушительное состояние. В последние годы она жила в подмосковном поселке Барвиха, где очень дорогая недвижимость. Дом, в котором проживала мать режиссера Федора Бондарчука, был построен при жизни ее супруга, Сергея Бондарчука. Этот дом был семейным гнездышком, которое построил режиссер еще в 70-х, пишет Bimru.

Риелторы оценивают это жилье в миллион долларов. Неподалеку от родительского дома живет и сын Федор.

Кроме того, Ирина Константиновна имела квартиру в Москве, о точной стоимости которой ничего не известно. В любом случае столичная жилплощадь не может стоить дешево.

Помимо прочего, у Скобцевой были дорогостоящие украшения и денежные сбережения. Надо сказать, что семья советского режиссера и раньше не жаловалась на бедность. Сергей Федорович был мультимиллионером, который получал баснословные гонорары от государства. Он один из первых в стране приобрел иномарку — «Мерседес». Есть сведения, что мастер советского кинематографа был собственником элитной недвижимости в столице и Крыму.

Отметим, что Ирина Скобцева снялась в десятках кинолент. С Сергеем Бондарчуком она познакомилась во время обучения в Школе-студии МХАТ. Режиссер снимал жену во многих своих фильмах, в том числе в картине «Война и мир». Скобцева прославилась после того, как исполнила в этом фильме роль Элен Безуховой. В процессе работы над фильмом у супругов родились двое детей.

Ирина Скобцева была удостоена множества орденов, также она получила почетный приз «Кинотавра».