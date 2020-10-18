Авербух заявил о приостановке «Ледникового периода» на Первом канале

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Авербух заявил о приостановке «Ледникового периода» на Первом канале
Российский спортсмен и продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух

Авербух заявил о приостановке «Ледникового периода» на Первом канале.

Российский спортсмен и продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух, пресытившись своим детищем, решил сделать перерыв в этой своей деятельности. О чем он и объявил в эфире передачи «ОК на связи».

«В какой-то момент от «Ледникового периода» было определенное перенасыщение...Но сейчас мы соскучились и работаем и за себя, и за те годы, которые пропустили», - объяснил фигурист свое решение.

Напомним, впервые ледовое шоу вышло в эфир в 2007 году. Спустя несколько лет - в 2010 году - проект приостановили, а вместо него появились новые - «Лед и пламень», продюсировавшийся Авербухом, и «Ледниковый период. Дети». В последнем проекте ведущими выступили Алексей Ягудин и Алина Загитова, сменив Марата Башарова и фигуристку Ирину Слуцкую.

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