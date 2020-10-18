Навка устроила пышную вечеринку в честь дня рождения Пескова

53-летний российский политик и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил 17 октября день рождения с небывалым размахом. В Сети появилось видео с торжества, на котором помимо друзей и коллег политика, были запечатлены практически все звезды шоу-биза, информирует «StarHit.ru».

В числе именитых гостей Дмитрия Пескова оказались Григорий Лепс, Эмин Агаларов, Стас Михайлов, Николай Басков, Анита Цой, Любовь Успенская и даже дочь Татьяны Навки — Саша Жулина. Многие из артистов были приглашены в качестве гостей, другие совместили свой статус гостей со статусом приглашенных артистов, и исполнили свои популярные хиты.

Устроить пышную светскую тусовку в одном из самых дорогих заведений Москвы Дмитрий Песков решил, не дожидаясь наступления своей круглой даты. Размах торжества достиг небывалых размеров, и для этого Дмитрий арендовал элитный люксовый банкетный зал. Особенно в этот вечер блистала 45-летняя фигуристка и супруга Дмитрия Татьяна Навка.

Для торжества звезда выбрала шёлковое фиолетовое платье известного бренда, которое в комбинации с насыщенным макияжем и изысканными украшениями Татьяны выглядело просто изумительно. Неожиданный подарок для виновника торжества сделала падчерица Дмитрия Пескова, Саша Жулина. Девушка посвятила отчиму трогательную песню. Не осталась без подарка и Татьяна Навка — она посвятила супругу танец, который исполнила под хит Эмина Агаларова «Я лучше всех живу». Известно, что организацией праздника и оформлением концертных номеров занималась лично супруга Дмитрия Пескова —и как отмечают гости мероприятия, вечер был организован на высшем уровне.