Навка устроила пышную вечеринку в честь дня рождения Пескова

View this post on Instagram

Спасибо за то, что ты есть, за то, что ты моя любовь, моя опора, мой друг и за то, что у нас есть наша Надежда. С днем рождения, мой любимый!!?? #ТатьянаНавка #peskofamily #семья #любимыймуж #СДнемРождения #happybirthday #единоецелое