Наташа Королева предупредила звездные семьи о скандалах с изменами

Наташа Королева некоторое время назад выразила негодование по поводу политики российских телеканалов за то, что те сделали из неверности ее мужа, Сергея Глушко, настоящее шоу. Певицу предал даже ее близкий друг Андрей Малахов, который пообещал ей, что не будет на своем шоу смаковать пикантные подробности ее личной жизни, однако телеведущий свое слово не сдержал, а посвятил семейной драме с адюльтером несколько выпусков своей передачи на канале «Россия 1».

Накануне Королева опубликовала пост-предупреждение к другим знаменитостям России. Певица выразила опасение, отметив, что если такая тенденция на российском телевидении не поменяется, то другие звездные пары тоже могут стать жертвами СМИ.

Поп-дива выложила фотоподборку с изображениями некоторых звездных пар. В их числе оказались Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский, Татьяна Навка и Дмитрий Песков, Яна Рудковская и Евгений Плющенко, Павел Воля и Ляйсан Утяшева, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Ксения Собчак и Константин Богомолов, Анжелика Варум и Леонид Агутин и другие звездные пары.

«Кто следующий? Чья семья будет унижена и растоптана организаторами телешоу», – задает вопрос Королева.

Певица считает, что знаменитости обладают правом защитить себя и свои семьи от постороннего вмешательства.

Напомним, что Наташа Королева и Сергей Глушко познакомились в 2001 году. Тогда Тарзан участвовал в концертной программе Королевой. В тот период молодой стриптизер был свободен и не имел отбоя от поклонниц. А Наташа Королева к тому времени развелась с композитором Игорем Николаевым. Наташа тяжело переживала развод и приходила в себя после отношений с Николаевым.

Тарзан сразу понравился Королевой, о чем она ему сообщила. Между ними завязался роман, а когда Наташа забеременела, они поженились и у них родился сын Архип. До последнего времени супругов считали идеальной парой. Но этот брак - не такой радужный, как может показаться. Тарзану постоянно звонили поклонницы. Стоит ли рассказывать, что они досаждали Наташе, но она привыкла все это игнорировать. Певица знала, что Тарзан по-настоящему любит только ее.

Певица была уверена в Сергее и считала, что воздыхательницы всегда будут крутиться вокруг красавца со стальными мышцами, пишет 7days.ru .

Однако новость об изменах Сергея Глушко стали распространять множество российских СМИ. Телевидение и пресса красочно расписали, как Глушко, пользуясь отсутствием жены, приводил домой молодую актрису и вступал с ней в интимную связь. Вернувшись домой, Наташа обвинила любовницу мужа в хищении денег и драгоценностей. По поводу измены мужа Королева заявила, что его просто обманули, и винит в случившимся не Тарзана и даже не интриганку-актрису, а российские телеканалы, которые устроили настоящее скандальное шоу с разбором всех подробностей этой драмы.