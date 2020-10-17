В Netflix назвали самый популярный дебютный сериал 2020 года

Сегодня, 08:57

Ольга Громова

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В Netflix назвали самый популярный дебютный сериал 2020 года
Сериал "Сестра Рэтчед"

Сериал "Сестра Рэтчед" признан самым популярным дебютным сериалом 2020 года на Netflix. Об этом говорится в сообщении официального аккаунта компании в Twitter.

За первые 28 дней показа сериал «Сестра Рэтчед» просмотрели 48 миллионов пользователей сервиса. Благодаря такому интересу он стал самым просматриваемым «новичком».

Премьера сериала «Сестра Рэтчед» состоялась на Netflix 18 сентября этого года. Это приквел фильма "Пролетая над гнездом кукушки" режиссера Милоша Формана.

Сериал возвращает зрителя в 1947 год. Путем махинаций Милдрет Рэтчед устраивается работать медсестрой в психиатрическую больницу. Она с самого начала не понравилась старшей медсестре Бакет. Но Рэтчед это не особо беспокоит, она стремится к своей цели и разворачивает в больнице и за ее пределами бурную деятельность. «Медсестра» путем многочисленных уловок и манипуляций, а порой и откровенного шантажа, надеется спасти от смертной казни своего брата. Он - психопат, на счету которого жизни нескольких человек.

Милдред Рэтчед в сериале является главным воплощением зла.

Главную роль сыграла актриса Сара Полсон, известная по фильму «12 лет рабства», а также сериалу «Отчаянные домохозяйки».

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