Дмитрий Соловьев рассказал о своих отношениях с Ольгой Бузовой

Как известно, Ольга Бузова стала участницей проекта «Ледниковый период» и ее партнером является олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев. Эта пара привлекает к себе внимание зрителей не только своими спортивными достижениями. Поговаривают, что Бузова рассталась со своим возлюбленным Давидом Манукяном и переключилась на партнера по фигурному катанию.

Раньше Ольга и Давид сутками были вместе, снимали видео-ролики и размещали совместные фото, но теперь поп-дива занимается карьерой, а Давид увлекся светскими тусовками и проводит время в компании Филиппа Киркорова. Вот поклонники Бузовой и подумали: а не закрутила ли Ольга роман со своим симпатичным партнером.

На днях фигурист Дмитрий Соловьев прокомментировал подобные слухи. По его словам, эти домыслы возникли на пустом месте.

Соловьев заверил всех, кто интересуется его отношениями с партнершей, в том, что романа между ними нет. Дмитрий также сказал, что в фигурном катании нужно показывать не только мастерство, но и актерские навыки. Спортсмен пояснил, что им нужно отыгрывать на льду весь спектр эмоций. Дмитрий добавил, что он и Ольга «играют на одной волне», поэтому и складывается мнение о том, что между ними нечто большее, чем просто партнерство в рамках проекта.

Выходит, что на льду Дмитрий и Ольга представляют единое целое, но за пределами шоу у них совершенно другая жизнь и у каждого своя. Фигурист также упомянул, что у него и у Ольги уже есть отношения, пишет sobesednik.ru .

К слову, романы приписали не только Соловьеву и Бузовой, но еще и Владу Топалову, выступающему с Еленой Ильиных, и Регине Тодоренко, которая танцует в паре с Романом Костомаровым.