Светлана Лобода показала соски в честь своего 38-летия

View this post on Instagram

Сегодня я счастлива, как никогда И пусть это чувство продлится как можно дольше! У меня есть всё о чём я мечтала... и даже больше У меня есть вы , ваша любовь, обожаемая семья У меня есть ты... С любовью и благодарностью Ваша LO??