Светлана Лобода показала соски в честь своего 38-летия

Великолепный подарок своим фанатам сделала эпатажная певица Светлана Лобода в честь наступления своего 38-летия. В свой день рождения, который певица отмечает 18 октября, Светлана устроила эротическую фотосессию в ванной, фотографию с которой и опубликовала на своей инстаграм-странице.

Звезда российской и украинской эстрады продолжает поддерживать репутацию гламурной и сексуальной светской львицы, радуя фанатов эротическими фотосессиями в пикантных позах. Лобода опубликовала эротический фотоснимок, на котором она демонстрирует, что решила расслабиться в ванной с бокалом шампанского. Из одежды блондинка выбрала сексапильный прозрачный купальник со стразами, сквозь который отчетливо проглядывается грудь певицы. В честь праздника Светлана сделала кровавый мейк-ап, дополнив его стильной укладкой и сверкающим ожерельем, а рядом поместила невероятного объема букет красных роз.

«Сегодня я так счастлива, как никогда в жизни! Я хочу, чтобы это чувство продлилось как можно дольше! У меня есть все, о чем я мечтала. И даже больше! У меня есть вы, ваша любовь, обожаемая семья. У меня есть ты...», — так интригующе прокомментировала публикацию звезда.

Фанаты тут же предположили, что самым главным подарком, который Светлана получила в своей день рождения, стало предложение руки и сердца от некоего тайного возлюбленного. Фолловеры Лободы с нетерпением ждут раскрытия имени романтического поклонника своей любимицы, и активно поздравляют Светлану в комментариях под публикацией.